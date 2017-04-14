Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci köy korucularının düzenlediği “Referandumda ‘evet” programına katıldı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın da bulunduğu programda ilk konuşmayı Köy Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen yaptı.

Koruculuğun bir meslek ve bir dava olduğunu vurgulayan Başkan Sözen, koruculuğun haksızlık karşısında dik durma sanatı olduğunu söyledi.

1,7 MİLYONLUK BİR CAMİAYI TEMSİL ETMEKTEYİZ

Devletin ve milletin yanında olmaya devam edeceklerini açıklayan Başkan Sözen, “Bugün bu salonda olan ve olmayan Güneydoğu Anadolu’muzun 22 ilinde bulunan 55 bin güvenlik korucumuz, bu sistemden emekli olan 40 bin güvenlik korucumuz ve 25 binin üzerinde gönüllü korucularımızla, ailelerimizle beraber, 1,7 milyonluk bir camiayı temsil etmekteyiz. Korucular devletinin birliği, bütünlüğü söz konusu olduğunda canları pahasına bin 750 şehit, 3 binin üzerinde gazi verme pahasına bayrağın inmemesi, ezanının susmaması için bugüne kadar mücadele etmişler, devletinin, milletinin yanında hizmetinde olmuşlardır. Allah izin verirse bundan sonra da kanunlar ve yasalar çerçevesinde devletimizin yanında, milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DÜZENLEMELER YAPILDI

Son 6 ayda koruyuculara uzun yıllardır beklediği müjdenin verildiğini söyleyen Başkan Sözen, “Malumunuz koruculuk sistemi 35 yıldır var olan bir sistem. Kör, topal bir şekilde yürüse de AK Parti hükümetlerinin başa gelmesiyle beraber bu sitemde ciddi düzenlemeler yapıldı. Bu anlamda ben Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Başbakanımıza, İçişleri Bakanımıza, bakanlarımıza, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık’a minnet ve şükranlarımızı ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

ÜCRETSİZ PASO İSTEĞİ

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Sosyal bir devlettir. Vatandaşını kandırmaz” diyen Başkan Sözen, şunları kaydetti:

“Malumunuz korucularımızın büyük bir bölümü geçen günlerde yapılan bir düzenlemeyle 45 ve 50 yaşlarında gönüllülük esasına göre 50 yaşının üzerindekiler de zorunlu olarak emekliye ayrıldılar. Emekliye ayrılan koruyucularımızın en büyük arzusu geçmişe dönük sosyal primlerinin yatırılması. Aksi takdirde sayıları 40 bin civarında emekli olan koruyucularımızı tabiri caizse kandırmış oluruz. Malatya özelinde ise çeşitli ilçelerde emekli edilen güvenlik koruyucularımızın çocukları işe alındı ancak 20-25 kişi işe alınmadı. Spor mülakatına 3 saniye geç kaldın, 4 dakika geç kaldın gibi. Mağdur olan 25 kişilik koruyucu çocuklarımızın işe alınması en büyük arzumuz. Bir arzumuz da Sayın Belediye Başkanımdan. Büyükşehir Belediyesine çok fazla yükümlülük getirmeyeceğini düşündüğümüz, koruyucularımızın ücretsiz bir şekilde büyükşehir otobüslerinden yararlanması hususunu iletiyorum.”

SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Korucuların önemli görev üstlendiklerini söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Sizler aslında çok önemli görev üstleniyorsunuz. Vatan hainlerine karşı biz bugüne kadar ne çektiysek terör örgütlerinin elinden çektik. Terörün görüşü ne olursa olsun, nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, mezhebi ne olursa olsun her türlü terör eyleminin karşısında güvenlik güçlerimiz olan korucularımıza da büyük görevler düşüyor. Çevresinde, bölgesinde, kırsal bölgede devletimiz, Hükümetimiz sizlere güvenerek bir görev verdi. Bugüne kadar korucularımız büyük terör eylemlerine karşı başarılar sağladılar. Terörle hep beraber mücadele edeceğiz. Bugün devletimiz her türlü terör örgütüyle mücadele ediyor. Bu gruplar içerisinde beyinleri satılmış insanları da görüyoruz. Biz hem karşımızda duran terör örgütleriyle hem de arkasındaki odaklarla sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SORUNLARI MADDE MADDE GÖRÜŞTÜK

Vatan ve bayrak için “Evet” diyeceklerini kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Vatan için, bayrak için, devlet için, ezan için gözünü kırpmadan canını feda eden kıymetli korucu kardeşlerimi saygı ile selamlıyorum. İçişleri Bakanımız ile korucularımızın sorunlarını madde madde görüştük. Başbakanımız ile paylaştık. Cumhurbaşkanımızın yüksek talimatıyla korucu kardeşlerim Allah’ın izniyle hiçbir sorunu kalmadan, gözü arkada kalmadan, çocuklarını, eşini arkada bıraktıklarını düşünmeden vatan savunmasında omuzlarında silahlarıyla dağlarda, tepelerde, ovalarda gezmelerini sağladık. Biz vatan ve bayrak için ‘evet’ diyeceğiz. Korucularımıza referandumdan sonra tekrar daha büyük bir katılım ile bir araya gelme sözü veriyorum” diye konuştu.

EMEKLİ OLMALARINI SAĞLADIK

Çalık, “Şu an en önemli hedefimiz referandumda ‘evet’ oylarını yüksek oranda çıkarmak. Ama bu süreci yaparken sizlerin bulunduğunu mahallelerde, köyler de çalışmaları lazım. Sadece güvenlik yönünde vereceğiniz çabalar değil, aynı zamanda orada ki vatandaşlarımıza niçin ‘evet’ diyeceğinizi de çok iyi anlatmanız lazım. Şu anda Türkiye’de 22 ilde 47 bin korucu kardeşimiz görev yapıyor. Özellikle sizlerin yaşadığı en önemli sorun, korucu kardeşlerimizin yanına gittiğimizde özellikle sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi noktasıydı. Biz sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Hastanelere gidebiliyor, ilaçlarınızı ve tedavilerinizi görebiliyordunuz. Ama sosyal güvenlik primlerinin yatırılması ve emeklilik hakkını almanız en önemli isteğinizdi. Allah’a hamdolsun Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Emekliliği 15 yılını doldurmuş korucu kardeşlerimizin emekli olmasını sağladık” ifadelerini kullandı.

Son olarak söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, koruculuğun gönüllük esasına göre başladığını ve gittikçe profesyonelleşen bir yaklaşıma doğru gitmeye başladığını söyledi.

GÜÇLÜ YÖNETİMLER GEREKİYOR

Teröre karşı amansız bir mücadele verildiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, “Özellikle şimdi uyguladığımız stratejiyle birlikte asker, polis ve koruyucularımız güvenlik güçleri olarak adlandırılıyor ve hep birlikte teröre karşı amansız bir mücadele veriyoruz. ‘Mesele vatansa gerisi teferruattır’ diyerek yola çıktınız ve her biriniz yalçın kayalar üzerinde bu vatanın her bir karış toprağını korumak için canlarınızı, mallarınızı verdiniz, tehditlere aldırmadınız. Ve o terörün Allah’a hamd olsun şimdi inlerine girdik, inlerinde avlıyoruz, bulduğumuz yerde de hallediyoruz. Allah’ın izniyle biz onlara gereken cevabı veriyoruz. Bu coğrafyada bulunmak için güçlü yönetimler gerekiyor. Bu coğrafyada bulunmak kolay değil. Bu coğrafya istikrar, fedakârlık istiyor. Bu bayrağın özgürce dalgalanması için canımızı ve malımızı bu millet, bu vatan için seve seve vermeyi gerektiriyor” şeklinde konuştu.

HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ

16 Nisan’da Türkiye’nin geleceğinin oylanacağını belirten Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle tamamladı:

“Korucu kardeşlerim gerçekten sizler son yıllardaki mücadelenizle, askerlerimizle, polislerimizle yakın işbirliği içerisinde müthiş başarılara imza atıyorsunuz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda hem sosyal güvencenizi hem maaşlarınızı sağlıyoruz. Aynı zamanda korucularımızın şehit olmaları halinde diğer güvenlik güçlerine sağladığımız imkanların sağlanması, tazminatların karşılanmasına kadar her türlü tedbiri alıyoruz. Devlet ve millet biliniz ki, sizlerin arkasında. Hükümet olarak sizlerin yanınızdayız, arkanızdayız, esasında millet arkanızda. 7 Haziran’da yanlış yapan koruyucular var mıydı, vardı, biliyoruz. Ama 1 Kasım’da bunlar düzeldi. Şimdi 16 Nisan’da Allah’ın izniyle hiçbir yanlış yapanı da aramızda barındırmayacağız. 16 Nisan Türkiye’nin kendi geleceğini oylayacağı bir seçim. Bu, ne milletvekili ne belediye başkanı ne muhtar ne de Meclis seçimi. Bu, bu milletin geleceğinin oylandığı bir seçim. Bundan sonra vesayet odakları mı hakim olacak yoksa millet mi hakim olacak, buna karar vereceğiz. Biz 16 Nisan’dan sonra Türkiye’de artık millet hakim olmasını istiyoruz.”















MUTLU SARIGÜL