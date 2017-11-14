Malatya’da gıda denetimleri devam ediyor. Denetimler hakkında açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, önemli bilgiler verdi. Daha önceleri gıda denetiminin İl Sağlık Müdürlüğü ve belediyeler tarafından yapıldığını hatırlatan İl Müdürü Macit, daha sonra bu denetimlerin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne devredildiğini söyledi.

İŞ YERLERİNE DÜZENLİ OLARAK GİDİYORUZ

Mevzuatlara göre denetimlerin yapıldığını belirten Macit, “Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi tarafından ilimizdeki gıda denetimleri çalışmaları yürütülüyor. Bu denetimler esnasında bakanlığımızın belli belirlemiş olduğu kriterler var. Üretim yapan, satış yapan bazı işletmeler 6 ay, 3 ay, 1 ay denetimi zorunlu olan yerler var. İşletmenin durumuna göre ve bakanlık talimatları doğrultusunda rutin denetimlerini yapıyoruz. Düzenli olarak biz bu iş yerlerine gidiyoruz. Mevzuatlara göre denetlememizi yapıyoruz. Buraya giden elemanların elinde denetim yapılacak konuların listesi var. Örneğin lavabo üretim yerinin dışında mı, dışında değilse olumsuz olarak belirtiliyor nereye yapılması gerekiyorsa ilgililer bilgilendiriliyor” diye konuştu.

ÖNCE CEZA YAZMIYORUZ

“Gittiğimiz işletmelere önce mevzuatımıza göre uygun olup olmadığı belirleniyor” diyen İl Müdürü Macit, sözlerine şöyle devam etti:

“Örneğin bir ekmek firmasının penceresi var, ama penceresine sinekliği yok. O işi yapanlara deniliyor ki ‘Bu eksiğiniz var. Bu eksikliği şu kadar süre içerisinde tamamlayacaksın’ diye işyerine uyarı veriliyor. Önce ceza yazmıyoruz. Örneğin duvarlar fayans olacak, su geçirmez, yıkanabilir zemin olacak. Burada gördüğümüz eksikliklerin tamamlanması için süre veriyoruz. Bunlar da yine yasa ile belirlenmiştir. Gün verdikten sonra oraya gitmeden bir hafta önce tekrar arıyoruz. ‘Şu tarihte tekrar denetime geleceğiz eksiklerinizi tamamladınız mı?’diye de soruyoruz. Bizim amacımız üreticilerimize, işletme sahiplerine ceza yazmak değil, o işletmeyi insan sağlığı açısından uygun bir hale getirmektir. Bunu için çalışıyoruz. Yapmadığı takdirde öncelikle gün verdik. Daha sonra gitmeden önce yine aranıyor firma. ‘Bu son görüşmemiz, bundan sonra yapacağımız bir şey yok’ diye uyarı veriyoruz. Eğer iş büyük ise bunlara bir, iki gün değil işlerini yoğunluğuna göre biraz daha geç gidiyorlar. Eksikler tamamlanmış da herhangi bir işlem yapılmadan tekrar dönülüyor. İşlemleri tamamladıkları tutanakla belirlenip dönülüyor. Ayrıca bu esnada fotoğraf çekilerek kayıt altına alınıyor. Eğer işlem yapılmamış ise bu defa cezai müeyyide uygulanıyor. Cezai işlem uygulanmasıyla birlikte, tekrar eksiklerin tamamlanması için yeniden bir süre veriyoruz. Verilen süre içerisinde tamamlanmamış eksiklikler varsa bu defa kapatma cezası uygulanıyor.”

174 ALO İHBAR HATTIMIZ VAR

Denetleme işlerinin rutin olarak devam ettiğini belirten Macit, “Burada bizim için asıl olan halkın sağlığını korumaktır. Bu işler rutin olarak devam ediyor. Diğer bir konuda 174 Alo ihbar hattımız var. BİMER veya CİMER’e gelen ihbarları da herhangi bir düzene bağlı kalmadan doğrudan gidip denetliyoruz. İhbar geldiğinde hemen onun bir süresi var, o süre içerisinde ekiplerimiz, gece gündüz fark etmiyor, anında gidip baskın yapılıyor ihbar doğru mu yanlış mı değerlendiriliyor. Eğer doğruysa ona tekrar gün veriliyor, ‘bunu düzelt’ diye uyarı yapılıyor. Şayet bozuk gıda ile alakalı ise numune alınıyor, eğer bozuk çıkarsa o partideki bütün ürünlere el konuluyor ve imha ediliyor. Bu durum ayrıca bütün illere yazılar yazılarak iller bilgilendiriliyor. O illerde de top atma işlemine gidiliyor. Bu şekilde çalışmalarımız var. Denetlememizi iki türlü yapıyor bir tanesini ihbar ile anında yapıyoruz, diğeri de Bakanlığın belirlemiş olduğu rutin belirlemeler şeklinde devam ediyor” şeklinde konuştu.

















MUTLU SARIGÜL