02 Ocak 2018 Salı

Amaç, ürün çeşitliliğini artırmak

Malatya’da ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla çalışmalar yürüten ve Malatyalı üreticilere çeşitli tür ve cinsten fidan desteğinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

02 Ocak 2018 Salı 11:53
Amaç, ürün çeşitliliğini artırmak

  Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü tarafından Arapgir ilçesinde “2017 Yılı Kış ve 2018 Yılı İlkbahar Dönemi Malatya İli Tarımsal Yayım ve Eğitim Programı” çalışmaları yapıldı.

Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Arapgir ilçesine bağlı Şağıluşağı, Taşdibek, Tarhan ve Yeşilyayla mahallelerinde muhtarlar, çiftçiler ve hayvan üreticileri ile görüşülerek çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı.

BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK
  Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hayvan üreticileri meralar ve yem bitki ekimi, çiftçiler ise toprak işleme, toprak analiz numunesi alma, gübreleme, sulama, budama, hasat etme, depolama, pazarlama, ilkbahar ve sonbahar zirai mücadele yöntemleri konularında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildi.

“Malatya İli Tarımsal Yayım ve Eğitim Programı” kapsamında; üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaların diğer ilçelerde de devam edeceği belirtildi.

HABER MERKEZİ
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