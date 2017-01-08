Türkiye’de Sağlık Bakanlığının başlattığı “Diyabet Okulu” projesi Malatya Devlet Hastanesinde devam ediyor. “Diyabet Okulu” projesi kapsamında her ay düzenlenen eğitimin dün 8’incisi tamamlandı. Ocak ayının 4, 5, 6’sında gerçekleştirilen eğitime toplam 66 diyabet hastası katıldı ve eğitime katılan hastalara sertifika verildi. Diyabet hastası olan vatandaşların bilinçlenmesi amacıyla düzenlenen “Diyabet Okulu” projesi 8’inci eğitimi sonunda konuşan Endokrinoloji Uzmanı Dr. Lezan Keskin, bu proje kapsamında kendilerini yalnız bırakmayan hastalara teşekkür etti.

HİÇ ÜŞENMEDEN GELDİNİZ

Diyabet hastalığının ciddi sorunlar oluşturan bir hastalık olduğunu dile getiren Dr. Keskin, “Bu soğuk, karlı, kışlı havada hiç üşenmeden geldiniz. Maalesef diyabet hastalığı hem dünyada hem de ülkemizde sıklığı giderek artan ve arttıkça istenmeyen yan etkileriyle hem kişinin bireysel hem de toplumsal, ciddi sorunlar oluşturan bir hastalık. Umarım bu 3 gün içerisinde hepimiz bilgi dağarcığımıza biraz daha ilave ettiğimiz bilgilerle evimize gideriz. Burada verilen doğru mesajların yerine ulaştığını düşünüyorum. Biz yine de çevremizde bu tür hastalar olduğu zaman veya hasta yakınları lütfen onları da haberdar edin” şeklinde konuştu.

KATILIMINIZ BİZLERİ CESARETLENDİRİYOR

Bu eğitimlerin katkısının olmasını umut ettiğini söyleyen Dr. Keskin, “Sizin bu eğitimlere katılımınız bizleri bir sonraki diyabet okulu için hem cesaretlendiriyor hem de heyecanlandırıyor. Dilerim doğru mesajlarla eve gideriz ve bu eğitimin katkısı olmuştur. Diğer Diyabet Okulu Şubat ayının 8, 9, 10’da gerçekleşecek. Şimdiye kadar yaklaşık 700-800 kişiye ulaştık ama bizim amacımız binlere ulaşmak. Türkiye’de Sağlık Bakanlığının başlattığı bir program ve bu programı en düzenli yapan hastanelerden birisinin de bizim hastane olduğunu düşünüyorum. Bizi buna teşvik eden esasında sizin bu günler de bizleri yalnız bırakmamanız” ifadelerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL