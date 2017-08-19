Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 156 milyon TL maliyetinde 44 projenin tanıtımı yapıldı.

DR. ÖZDEMİR BİLGİLER VERDİ

Malatya’nın geleceği için güçlü projeler yaptıklarını belirten Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir, “3 yılda kurumsallaşmasını tamamlamış bir kurum olarak yaptığımız her yatırımda Malatya’mızın içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını sağlamlaştırmayı hedefledik. Hayata geçirdiğimiz 44 dev projede 156 milyon TL maliyetinde bin kilometrelik altyapı yatırımı yaptık. 44 projemizin kapsamında;110 mahallemize 550 kilometre içme suyu hattı, 350 kilometre kanalizasyon hattı ve 105 kilometre yağmur suyu hattı çalışmasını tamamlayarak yaklaşık olarak bin kilometrelik çalışmayı tamamladık. Altyapı güçlendirme çalışmalarımıza ilçelerimizde yatırımlarımız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde 2071 Su Master Planı çalışması sonucunda Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında Malatya’yı 83 alt bölgeye ayırdık. 6 bölgede yatırımlarımız tamamlandı. 6 bölgemizde yatırımlarımız devam ediyor. Diğer bölgelerimiz için projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Belediyeler Müdürlüğü öncülüğünde 26-27 Ekim tarihlerinde MASKİ binamızda 81 ilimizden gelecek yaklaşık 150 temsilciye bu çalışmalarla ilgili eğitim vereceğiz. 34 bin metrekare kapalı alanı ve 26 bin metrekare açık alanıyla toplamda 60 bin metrekarelik son teknoloji ile inşa edilmiş Yeni Hizmet Binamızı inşa ettik. Hizmet binamızda bulunan170 bağımsız bölümün yanı sıra 24 bin metrekarelik Hangar,1 konferans salonu, 1 eğitim salonu, 3 toplantı salonu, 1 eğitim laboratuarı, açık ve kapalı otopark mevcut. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde bilgiler paylaştı.

50 YILLIK SAĞLAM ALTYAPIYA KAVUŞACAĞIZ

Malatya’ya yaptıkları her hizmeti planladıklarını öncelikle altyapı çalışmalarını projelendirdiklerini ve şehrin altyapısını modern hale kavuşturmak için büyük bütçeler ayırdıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Suyun yönetimi Malatya’mıza için çok önemli. Biz uzun vadeli olarak suyu nasıl yöneteceğimizin planını yapıyoruz. Malatya’nın 2071 yılını hedef alan Su Master Planı çerçevesinde birçok proje hazırlıyoruz. MASKİ’nin merkezde başlatmış olduğu Ölçülebilir Alt Bölge(DMA) çalışmaları ile suyun yönetimi yapılıyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarımızla Malatya’mızın geleceğini inşa ediyoruz. Malatya’mız için yaptığımız 400 milyonluk yatırımın 156 milyonluk kısmını tamamladık. Yaklaşık 30 mahallenin altyapısını yeniden inşa ettik. DMA çalışmalarımız tamamlandığında Malatya’da suyu kontrol altına alarak kayıp- kaçak su miktarını Avrupa standartlarına uygun hale getirmiş olacağız. Çalışmalarımızdan dolayı merkezde ve ilçelerimizde kazı çalışmaları var. Bu çalışmalar devamlı olmayacak. Çalışmalarımız tamamlandığında Malatya’nın 50 yıllık altyapısın inşa etmiş olacağız” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de, “Malatya büyükşehir olduktan sonra kurulan MASKİ Genel Müdürlüğü vatandaşlarımızın en mustarip olduğu konuların çözümleyicisi oldu. Yaptığı çalışmalarla suyumuzu kontrol altına alarak vatandaşlarımıza temiz içme suyu temin ediyor” dedi.

MALATYA’YA YAKIŞAN DÖRT DÖRTLÜK 44 PROJE

Malatya Valisi Ali Kaban, “Dört dörtlük olan 44 projenin açılışı için buradayız. Allah hayırlı etsin ve bizlere su sıkıntısı yaşatmasın. Suyun hizmete sunulmasının bir sınırı var. MASKİ’nin çalışmalarıyla suyu nasıl hizmete sunduklarını gördük. Suyun yönetimi için MASKİ su kaynaklarından nasıl faydalanabileceğine dair çalışmalar yapıyor” diye konuştu.

Son olarak söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Malatya’nın insanı hizmetin en güzeline layık. Allah’a hamdolsun. 3 yıl gibi kısa zamanda baktığımız zaman emsallerine göre hızlı bir şekilde büyüyen ve gelişen MASKİ, yapmış olduğu hizmetlerle gerçekten farkındalık oluşturuyor. Bugün burada 150 milyon tutarında yatırım olan 44 projenin açılışını yapacağız. Bunların büyük bölümü hayata geçti. Bu projede emeği geçen herkese, yöneticilere, planlamalarını yapanlara, mühendislerimize hatta onlara telefon bağlayan çaycılarımıza kadar bütün kardeşlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sabırlarından dolayı da Malatyalı hemşerilerime teşekkür ediyorum” diyerek özetle şunları kaydetti:

HİZMETLER ÖZVERİ İLE GİDİYOR

“Bu yatırımlar Malatyalılara sıkıntı vermek için değil, onların sıkıntılarını giderme adına yapılıyor. Onların daha temiz içme suyuna kavuşması adına bu yatırımlar yapılıyor. Kanalizasyonlarının daha düzenli ve sıkıntısız yapılması için bu yatırımlar yapılıyor. Daha önce hiç girilmemiş altyapısı olmayan mahallelerimize, ilçelerimize bu hizmetleri özveri ile götürüyorlar.

ÇOK ÇALIŞMAK MECBURİYETİNDEYİZ

Hep daha fazla çalışmak mecburiyetindeyiz. Yaşadığımız coğrafyanın, ecdadımızın bize bıraktığı mirasın, inançlarımızın, geleneğimizin hakkını vermek için daha çok çalışmak mecburiyetindeyiz. Değerli kardeşlerim bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz Anadolu coğrafyası gerçekten gözde bir coğrafya. Etrafına baktığımızda bir sürü sıkıntıların yaşandığı, bu sıkıntıları da Türkiye’ye ulaştırma adına gayret gösterenlerin olduğunu biliyoruz. Onun için hepimiz uyanık olmak zorundayız ve bu noktada birliğimizi, beraberliğimizi hep beraber sürdürmek noktasındayız. Birbirimizi ötekileştirmeden, birbirimizi dışlamadan hep beraber bu vatan coğrafyasında, bayrağımız altında, özgürce yaşamamızın tadını almamız lazım.

Değerli kardeşlerim bir şehrin yaşam enerjisini sağlayan alt sistemleri, bilginin üretilebilmesi ve bu bilginin analiz ederek birbirleri ile eşgüdümlü çalışması ve insanlar için maksimum faydayı sağlamasıdır. Bu dönüşümü gerçekleştiren şehirler bu yüzyılın cazibe merkezleri arasına gelecektir. Biz de Malatya’yı bu vizyonla planlıyoruz. Ve gerçekten bizim avantajımız Malatya’nın mevcut potansiyelinin çok yüksek olması, kültürel değerlerinin zengin olması, aynı zamanda insanımızın girişimci olması ve vatanını, milletini sevmesi çok önemli.

ALTYAPISI SAĞLAM OLAN KENTLER, ÜST YAPIDA DA BAŞARILI OLUR

MASKİ’miz sadece şehir merkezinde hizmet veren bir kuruluş değil. Pütürge’den Darende’ye, Kale’den Kulunca’ğa, Doğanşehir’den Battalgazi’ye, Yeşilyurt’a kadar hizmet götüren; onların altyapısını tamamlayan, ilgilenen kuruluşumuz. Başka büyükşehirlerin belki yıllara sığdırarak yaptıkları hizmetleri bu dönem içerisinde yapmayı planlayan ve dönem sonu itibari ile de bütün ilçelerimizin büyük bir kısmında altyapı inşaatların tamamlanmış veya başlamış bir şekilde bu dönemi planlıyorlar. Bu büyük bir vizyon ve başarı. Bunun finansmanını sağlamak, bunu hayata geçirmek sanıldığı kadar kolay olmadığını da bilmenizi isterim. Onun için biz Malatyalılar olarak MASKİ’ye sahip çıkmamız lazım. MASKİ’nin daha üretken olabilmesi için daha verimli olabilmesi için MASKİ’ye de yardımcı olmalıyız. Malatya’nın şehir kimliği ve kültürel zenginliklerini, yerel güçlerini koruyarak dünya kentleri arasına girmeyi sağlamamız lazım. Malatya’nın özellikle ekonomik anlamda güçlenmesi için, demokratik yapısının güçlenmesi için, burada yaşayan vatandaşlarımızın refah düzeyini artırabilmemiz için altyapımızı sağlam tutmamız lazım. Altyapısı sağlam olan kentler, üst yapıda da başarılı olur. Sadece üst yapı ve altyapı da değil, yatırım alanları itibari ile, sanat merkezleri itibari ile, sosyal, kültürel faaliyetleri ile bu altyapının sağlamlığının vermiş olduğu güçle hareket ederek farkındalık oluşturulur.

İŞSİZLİK ORANI DÜŞMEYE BAŞLADI

Biz Türk ekonomisini büyütüyoruz. Yatırım teşviklerinin kapsamını büyüterek ve çeşitlendirerek, üretimi, istihdamı desteklemeyi sürdürüyoruz. İstihdam destekleri sonuçlarını vermeye başladı. İşsizlik oranı düşmeye başladı. Düşüş 4 aydır ivme kazanmaya devam ediyor. Baktığımız zaman enflasyonun, biraz da mevsimin etkisi ile tek haneli rakamlara indiğini görüyoruz. Yıl sonu itibari ile de hedefimiz bu tek haneli rakamlarda enflasyonu tutmak. Özellikle 2016’nın zor bir yıl olduğunu bilerek reel sektörün kredi imkanlarını geliştirmek üzere sağlanan hazine desteği sayesinde kredi garanti fonu uygulaması ile yaklaşık 180-200 milyar arası kredi kullanıldı. KOSGEB aracılığıyla küçük esnaflarımıza, KOBİ’lerimize faizsiz krediler kullandırdık. Halk Bankası’nın düşük faizli kredileri ile esnaf ve sanatkarın yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Bir yandan dev yatırımlarımız sürerken bir yandan da esnaf ve sanatkarlarımızı ezici rekabete karşı korumak için çeşitli tedbirler alıyoruz. Sektör analizleri yaparak devam ediyoruz. Finansman ihtiyaçlarını karşılayarak devam ediyoruz. Biz biliyoruz ki esnafımız güçlü olursa sanayicimiz güçlü olur. Sanayicimiz güçlü olursa daha güçlü bir Türkiye olur. Onun için güçlü bir Türkiye inşa etmek üzere hep beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapısal reformlarla ülkemizin büyüme potansiyelini inşallah daha da artıracağız.”



































ÖMER ALİ DELİBAŞ