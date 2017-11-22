2 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Battalgazi İlçe Kongresi adayları da yavaş yavaş belli oluyor. Geçtiğimiz günlerde Battalgazi İlçe Başkanlığı’na aday olduğunu açıklayan DİSK Bölge eski Temsilcisi Bahattin Öner’in ardından CHP Eski İl Genel Meclis Üyesi Vahap Altunok da dün parti binasında adaylığını açıkladı.

Yapılan basın açıklamasında ilk olarak söz alan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, partinin bir kongre süreci yaşadığını hatırlatarak, 2 Aralık’ta CHP Battalgazi İlçe Kongresi’nin yapılacağını söyledi.

PARTİMİZ ADINA “HAYIRLI OLSUN” DİLİYORUM

Battalgazi İlçe Başkanlığı’na aday olan Vahap Altunok’a başarılar dileyen Başkan Kiraz, “Battalgazi Kongresi’nin yarışlı olacağı gözüküyor. Daha önce bir arkadaşımız adaylığını açıklamıştı. Partimizde daha farklı görevler yapmış Sayın Vahap Altunok adaylığını açıklıyor. Çok adaylı seçimler bizim açımızdan, demokrasinin işlemesi açısından önemli ve bunu önemsiyoruz. Hem partimizin büyümesi açısından hem partimizin kendi içerisinde daha demokratik yarışları gerçekleştirmesi açısından önem ifade ediyor. Ben bu anlamda adaylık yarışına katkı sunan adaylara olduğu gibi Vahap Bey’e başarılar diliyorum. Partimiz adına hayırlı olsun diliyorum” şeklinde konuştu.

DOST VE ARKADAŞLARIMIN DESTEKLERİNİ BEKLİYORUM

Daha sonra söz alan CHP Battalgazi İlçe Başkanlığı’na aday olduğunu açıklayan CHP eski İl Genel Meclis Üyesi Vahap Altunok da, şunları kaydetti:

“Battalgazi ilçemiz Malatya’mızın en büyük hatta nüfusumuzun yarısını kapsayan ilçemizdir. Dolayısıyla da Malatya seçmeninin yaklaşık yarısını oluşturan bir ilçedir. Tüm bu potansiyelleri içinde barındıran ilçemizden, maalesef yetersiz hatta çok az bir oy almaktayız. İşte bununla beraber tecrübelerimiz olsun ilimizde çeşitli STK’Iarda bulunan faaliyetlerimden dolayı partime ve siz değerli yol arkadaşlarıma karşı bu zorlu, meşakkatli hafta ateşten gömleği giyme görevini üstlenmek üzere yola çıkmayı bizim için bir görev addederek geniş çaplı istişare, fikir ve görüş alışverişinden sonra bu önemli bir o kadar kutsal saydığım görevi üstlendik ve yola çıktık. Bu görevde hiçbir zaman bir eksik dahi vermeden bütünleyen, birleştiren ve kucaklayan anlayışla başarılı sonuç ve sonuçlar alacağımız CHP Bayrağımızı yükseklere taşıyacağımız sizlerle yaşayacağımız güzel günler kaçınılmaz olacaktır. İşte bu düşünce ve anlayışla CHP Battalgazi ilçe Başkanlığına Adaylığımı açıklıyor, siz değerli partili dost ve arkadaşlarımın desteklerini bekliyorum.”

MUTLU SARIGÜL