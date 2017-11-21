Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 2 Aralık’ta yapılacak olan Battalgazi ilçe kongre için adaylarda yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu günde CHP eski İl Genel Meclis üyesi Vahap Altınok, adaylığını açıkladı.
21 Kasım 2017 Salı 15:04
Vahap Altınok, CHP il binasında düzenlenen toplantıyla adaylığını açıkladı. CHP bayrağını daha yükseklere taşımak için aday olduğun belirten Altınok, "Battalgazi ilçemiz Malatya’mızın en büyük hatta, nüfusumuzun yarısını kapsayan ilçemizdir. Dolayısıyla da Malatya seçmeninin yaklaşık yarısını oluşturan bir ilçedir. Tüm bu potansiyelleri içinde barındıran ilçemizden, maalesef yetersiz hatta çok az bir oy almaktayız. İşte bununla beraber tecrübelerimiz olsun ilimizde çeşitli STK Iarda bulunan faaliyetlerimden dolayı partime ve siz değerli yol arkadaşlarıma karşı bu zorlu, meşakkatli hafta ateş den gömleği giyme görevini üstlenmek üzere yola çıkmayı bizim için bir görev addederek geniş çaplı istişare, fikir ve görüş alışverişinden sonra bu önemli bir o kadar kutsal saydığım görevi üstlendik ve yola çıktık. Bu görevde hiçbir zaman bir eksik dahi vermeden bütünleyen, birleştiren ve kucaklayan anlayışla başarılı sonuç ve sonuçlar alacağımız CHP Bayrağımızı yükseklere taşıyacağımız sizlerle yaşayacağımız güzel günler kaçınılmaz olacaktır. İşte bu düşünce ve anlayışla CHP Battalgazi ilçe başkanlığına adaylığımı açıklıyor, siz değerli partili dost ve arkadaşlarımın destek vermenizi bekliyorum" dedi.
CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise kongre sürecinin devam etiğin belirterek, “2 Aralık’ta yapılacak olan Battalgazi ilçe kongremiz var. Bu kongrenin yarışlı olacağı gözüküyor. Çok adaylı seçimler demokrasinin işlemesi açısında önemli ve bunu önemsiyoruz. Vahap Altınok’’un adaylığının hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
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