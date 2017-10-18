Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yastık altındaki altınların bankaya getirilerek, ekonomiye kazandırılması çağrısında bulundu. Şimşek, yastık altındaki altınların ciddi bir birikim olduğu ve vatandaşların bu altınları getirmesi durumunda hem kendileri hem de devletin kazanacağını söyledi. Bakan Şimşek, “2 bin 200 ton yastık altı altından bir ton çekebildik. Bu çok anlamlı bir kampanya. Vatandaşların bu kampanyaya destek vermesini bekliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Malatya’da da aynı çağrının yapıldığı bilinirken, altınlarını bozduran vatandaşların sayısında artış olduğu da ifade ediliyor.

İHA