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ALTININ SON DURUMU NE?

Altın yatırımcısı altının son durumunu merak ediyor. Tam da kış ortasında altın fiyatları nasıl? Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı altın fiyatlarını etkiledi mi? Bu anlamda kuyumcu esnaflarından Hanifi Yaylacı bazı yorumlarda bulundu.

ALTININ SON DURUMU NE?

Altın yatırımcısı altının son durumunu merak ediyor. Tam da kış ortasında altın fiyatları nasıl? Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı altın fiyatlarını etkiledi mi? Bu anlamda kuyumcu esnaflarından Hanifi Yaylacı bazı yorumlarda bulundu.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Şubat 2018 Salı 12:35
ALTININ SON DURUMU NE?

Altının dün güne yükselişle başladığını belirten Yaylacı, altının yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ettiğini ifade etti. Gram altının fiyatının 162,69 liradan alınıp, 162,72 liradan satıldığını söyleyen Yaylacı, çeyrek altın fiyatının ise 260 liradan alınıp, 266 liraya satıldığını ifade etti.

Yaylacı, “Yarım altın da 520 alınıp, 533 liraya satılıyor” dedi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yaylacı, “Cumhuriyet altını ise bin 78 liradan alınıp bin 94 liradan alıcı buluyor” diye belirtti. Altının bir miktar yükseldiğini dile getiren Yaylacı, bundan sonraki süreçte bir durağanlığın yaşanacağını beklediklerini dile getirdi.

SELAHATTİN BAYRAK

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