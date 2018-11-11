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Altının gramı 210 liranın üzerinde

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,40 lira oldu.

Altının gramı 210 liranın üzerinde

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,40 lira oldu.

11 Kasım 2018 Pazar 10:57
Altının gramı 210 liranın üzerinde

216,20 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 216,40 liradan, bin 425 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 446 liradan, 197 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 201 liradan, bin 392 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 412 liradan, 696 liradan alınan yarım ziynet 706 liradan ve 348 liradan alınan çeyrek ziynet 353 liradan satılıyor.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 5,4680 liradan, euro ise 6,2050 liradan dün güne başladı. 5,4660 liradan alınan dolar 5,4680 liradan, 6,2030 liradan alınan euro ise 6,2050 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,4160 liradan, euro ise 6,2060 liradan satılmıştı.

Borsa İstanbul, dün günün ilk yarısında yüzde 1,05'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 977,78 puanlık azalışla 92 bin 528 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 1,17, holding endeksi de 1,48 değer kaybetti. 

HABER MERKEZİ

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AltınALTIN FİYATLARIGram Satış Fiyatı
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