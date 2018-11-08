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Altının gramı 200 TL’nin altına düşüyor

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 212,40 lira oldu. Altının düşüşü devam ederken, vatandaşın talebi de arttı. Kuyumcular ise altının gram fiyatının 200 TL’nin altına düşeceğini tahmin ediyor.

Altının gramı 200 TL’nin altına düşüyor

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 212,40 lira oldu. Altının düşüşü devam ederken, vatandaşın talebi de arttı. Kuyumcular ise altının gram fiyatının 200 TL’nin altına düşeceğini tahmin ediyor.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:50
Altının gramı 200 TL’nin altına düşüyor

212,20 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 212,40 liradan, bin 398 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 419 liradan, 193,50 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 197,50 liradan, bin 366 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 386 liradan, 683 liradan alınan yarım ziynet 693 liradan ve 342 liradan alınan çeyrek ziynet 347 liradan satılıyor.

Altındaki durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Fiyatların yükselmesi altın yatırımcısına çok kazandırdı. Şimdilerde bir düşüş var. Yatırımlar ise yeniden artmaya başladı. İnsanlar özellikle çeyrek altın alıp yastık altına saklıyor” diye konuştu.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 5,3720 liradan, euro ise 6,1560 liradan güne başladı. 5,37 liradan alınan dolar 5,3720 liradan, 6,1540 liradan alınan euro ise 6,1560 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,3530 liradan, euro ise 6,1170 liradan satılmıştı.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
AltınALTIN FİYATLARI
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