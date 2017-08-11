11 Ağustos 2017 Cuma

Altının gram satış fiyatı 145 lirayı aştı

Altının gram satış fiyatı 145 lirayı aşarak 145,80 seviyesine ulaştı. Güne 144,70 liralık gram satış fiyatıyla başlayan altın, Kuzey Kore ve ABD yönetimlerinin yaptıkları sert açıklamaların etkisiyle tırmanmaya başladı. Çeyrek altının satış fiyatı ise 240 lira oldu.

11 Ağustos 2017 Cuma 11:27
Altının gram satış fiyatı 145 lirayı aştı

  Bu çerçevede, dün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,80 lira oldu. 145,60 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 145,80 liradan, 960 liradan alınan cumhuriyet ata lira 976 liradan, 133 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 137 liradan, 938 liradan alınan lira (tam) ziynet 957 liradan, 469 liradan alınan yarım ziynet 479 liradan, 235 liradan alınan çeyrek ziynet 240 liradan satıldı.

BİRDEN YÜKSELDİ
  Bu anlamda, altında birdenbire bir yükselişin olduğunu söyleyen Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları çok iyi gidiyordu. İşlerimizde sirkülasyon vardı. Sonra bir anla yükseldi. Bu yükseliş devam edebilir” dedi.

DOLARDA DURUM
  Serbest piyasada dolar ise 3,5420 liradan, euro 4,1570 liradan güne başladı. 3,54 liradan alınan dolar 3,5420 liradan, 4,1550 liradan alınan euro ise 4,1570 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,5420 liradan, euro ise 4,1510 liradan satılmıştı. 

SELAHATTİN BAYRAK
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