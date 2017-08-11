Bu çerçevede, dün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,80 lira oldu. 145,60 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 145,80 liradan, 960 liradan alınan cumhuriyet ata lira 976 liradan, 133 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 137 liradan, 938 liradan alınan lira (tam) ziynet 957 liradan, 469 liradan alınan yarım ziynet 479 liradan, 235 liradan alınan çeyrek ziynet 240 liradan satıldı.

BİRDEN YÜKSELDİ

Bu anlamda, altında birdenbire bir yükselişin olduğunu söyleyen Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları çok iyi gidiyordu. İşlerimizde sirkülasyon vardı. Sonra bir anla yükseldi. Bu yükseliş devam edebilir” dedi.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar ise 3,5420 liradan, euro 4,1570 liradan güne başladı. 3,54 liradan alınan dolar 3,5420 liradan, 4,1550 liradan alınan euro ise 4,1570 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,5420 liradan, euro ise 4,1510 liradan satılmıştı.



SELAHATTİN BAYRAK