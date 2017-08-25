25 Ağustos 2017 Cuma

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Altının gram fiyatı 144 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144 lira oldu.

25 Ağustos 2017 Cuma 13:10
Altının gram fiyatı 144 lira oldu

  143,80 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 144 liradan, 947 liradan alınan cumhuriyet ata lira 964 liradan, 131 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 135 liradan, 926 liradan alınan lira (tam) ziynet 945 liradan, 463 liradan alınan yarım ziynet 473 liradan, 231 liradan alınan çeyrek ziynet 236 liradan satıldı.

DOLARDA DURUM
  Serbest piyasada dolar ise 3,4840 liradan, euro 4,1170 liradan dün güne başladı. 3,4820 liradan alınan dolar 3,4840 liradan, 4,1150 liradan alınan euro ise 4,1170 liradan satışa sunuldu. Önceki kapanışta dolar 3,4970 liradan, euro ise 4,1280 liradan satılmıştı.

Borsa da dün günün ilk yarısında yüzde 0,93'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,93'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.014,74 puanlık artışla 109 bin 967 puanla ilk yarıyı kapattı. İlk yarıda toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira olurken bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi ise yüzde 0,77 değer kazandı.

İHA
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