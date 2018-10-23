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Altındaki düşüş sevindirdi

Altındaki düşüş, hem alıcısını hem de satıcısını sevindiriyor. Özellikle vatandaşlar altın fiyatlarının daha da düşmesini istiyor.

Altındaki düşüş sevindirdi

Altındaki düşüş, hem alıcısını hem de satıcısını sevindiriyor. Özellikle vatandaşlar altın fiyatlarının daha da düşmesini istiyor.

23 Ekim 2018 Salı 11:16
Altındaki düşüş sevindirdi

Son günlerde altın fiyatlarındaki düşüş, hem kuyumcuları hem de vatandaşları sevindirdi. Fiyatların daha da düşeceğini dile getiren kuyumcular, fiyatların biraz daha düşeceğini ifade ettiler. Kuyumcu Erol Yıldırım, fiyatların bu kadar düşeceğini kimsenin kestiremediğini söyledi.

KİMSE GELMEK İSTEMİYORDU

Altının yatırımcısını yarı yolda bırakmadığını belirten Yıldırım, “Bundan 2 hafta önce altın fiyatlarından dolayı kimse gelmek istemiyordu. Ben 2 yıldır kuyumcunun yanında çalışıyorum. İlk defa fiyatların bu kadar yüksek olduğunu ve ilk defa vatandaşların altın alama konusunda mağdur olduğunu gördüm. Ancak altın sadece yatırımcısının yüzünü güldürdü. Demek ki, altına yapılan yatırım, yatırımcısını yarı yolda bırakmıyor. Bugünlerdeki düşüş alıcısının yüzünü güldürüyor. Ben biraz daha düşeceğini zannediyorum. Şu anda 24 ayar altın 222,20 TL’den, çeyrek altın 378 TL’den, yarım altın 756 TL’den, tam altın ise bin 556 TL’den işlem görüyor” diye konuştu.

2 TANE ÇEYREK ALDIM

Altın fiyatlarının daha da düşmesini isteyen Nurdagül Korkmaz isimli vatandaş ise, “Altın düşüyor, iyi oldu. Ben 2 tane çeyrek aldım. Bundan bir ay önce çeyrek ne kadardı, kuyumcuya bile giremiyorduk. Ben altının daha da düşmesini istiyorum” dedi.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Altındaki DüşüşALTIN FİYATLARI
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