Altındaki düşüş, düğün ve yatırım yapacaklara yaradı. Son günlerde altında meydana gelen düşüşü BUSABAH’a değerlendiren Kuyumcu Ali Alptekin, altındaki düşüşün dış siyaset ve olaylardan kaynakladığını söyledi.

ALTIN ALMA ZAMANI

Düğün yapacakların ekseriye kendilerinden bilezik ve set aldıklarını ifade eden Alpetekin, “Altındaki düşüş dünyadaki altın stoklarından ve bazı ülkelerden Çin, Hindistan taleplerin fazla olmasın ve Amerika ile Kuzey Kore arasındaki gerilimden kaynaklanıyor. Ayrıca arz-talep meselesinden dolayı altın yükselir veya düşer. Şu anda düğün mevsimindeyiz ve altın alma zamanı. Bütün düğün yapacak vatandaşlar altın alabiliyorlar. Bu yüzden de alım-satımda aşırı olmasa da bir hareketlilik mevcut. Altındaki bu düşüş düğün yapacak vatandaşlarımıza yaradı. Düğün, sünnet yapacak vatandaşlarımız rahatlıkla altın alabiliyorlar. Düğün yapacak vatandaşlar ekseriye bizlerden bilezik, sarrafiye ve set alıyorlar” şeklinde konuştu.

YATIRIMCILARA TAVSİYE

Altın yatırımcılarına ve düğün yapacaklara tavsiyelerde bulanan Alptekin, şunları dile getirdi:

“Yatırımcılarımız altın fiyatlarının düşmesinden dolayı şikayetçi değiller. Yatırımcılarımız alıştılar artık ve uzun vadede bekliyorlar. Sabretmeyi biliyorlar. Kısa vade için yatırım yapanlar ise bundan zarar ettiler. Yatırımcılarımıza tavsiyelerimiz, altın şu an düşük. Tam altın alım zamanı. Biliyorsunuz mevsim olarak düğün sezonu olduğu için altın almalarını söylüyoruz. Yatırım yapmak isteyenler için de bir fırsat. Mutlaka bu fırsatı değerlendirsinler. Eğer kısa vadede yatırım yapmak için altın almak isteyenlerin ise şimdilik altın almayı düşünmemelerini istiyoruz. Altın yatırımcılar için en güvenilir liman olmaya devam ediyor. Zaten bunu istatistikler de gösteriyor. Dolar ve Euro’ya göre altın devamlı kazandırıyor.”

TAKI İŞİNİ HALLETTİK

Düğün yapacak vatandaşlar da altındaki bu düşüşü bir fırsat olarak gördüklerini belirttiler. Kendileri için bu düşüşün çok iyi geldiğini ifade eden Nurten Bulut isimli vatandaş, “Tam da herkes için düğün yapma zamanı. Bizim de düğünümüz olacak. Tek oğlumu evlendireceğim. Allah herkesin gönlüne göre versin. Altın almaya geldik. Altın fiyatları düştü. Biz bunu bir fırsat olarak gördük. Değerlendirdik. Sadece takı eksiğimiz kalmıştı, onları da hallettik. Umarız bütün düğün yapacaklar da rahatlıkla takılarını alabilirler” şeklinde konuştu.

BU FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLMELİ

Yatırımcılar da düğün yapacak vatandaşlardan farksız düşünüyor. Yatırım yapmak için altın almanın zamanı olduğunu söyleyen İlhan Akyol isimli vatandaş, “Ben yatırım yapıyorum. Altını da en güvenilir liman olarak görüyorum. Ben altınımı alırım, düşer mi, yükselir mi hiç umurumda olmaz. Zaten tekrar bozdurmak için almıyorum. Benimkisi ileriye dönük. İnsanın başına neyin geleceği hiç belli olmaz. Benim de tavsiyem herkese bu fırsatları kaçırmamaları. Mutlaka bu gibi durumlar değerlendirilmeli” diye konuştu.















MUTLU SARIGÜL