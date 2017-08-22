Piyasada 145,50 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 145,70 liradan, 959 liradan alınan cumhuriyet ata lira 975 liradan, 132,50 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 136,50 liradan, 937 liradan alınan lira (tam) ziynet 956 liradan, 468 liradan alınan yarım ziynet 478 liradan, 234 liradan alınan çeyrek ziynet 239 liradan satıldı.

BARSENOLA SALDIRISI

Altındaki bu durumu değerlendiren uzmanlar, Kuzey Kore-ABD geriliminin bu durumu etkilediğini, Trump ile ilgili bazı haberlerin ve özellikle Barselona’da yaşanan terör saldırısının altının son 9 ayın zirvesine çıkmasına neden olduğunu belirtiyorlar. Siyasi belirsizliklerin altını çok etkilediği belirtilirken, bu değerli madenin fiyatlarının yükselmeye devam edeceği de savunuluyor.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar ise 3,5170 liradan, euro da 4,1340 liradan haftaya başladı. 3,5150 liradan alınan dolar 3,5170 liradan, 4,1320 liradan alınan euro ise 4,1340 liradan satışa sunuldu. Önceki kapanışta dolar 3,5230 liradan, euro ise 4,1390 liradan satılmıştı.

BORSADA DURUM

Borsa haftanın ilk iş gününe yüzde 0,03'lük yükselişle başladı. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,03'lük yükselişle başladı. Endeks, 32,40 puanlık artışla 107 bin 234 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,30 arttı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ