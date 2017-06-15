143,40 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 143,60 liradan, 945 liradan alınan cumhuriyet ata lira 961 liradan, 131 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 135 liradan, 923 liradan alınan lira (tam) ziynet 942 liradan, 462 liradan alınan yarım ziynet 472 liradan satışa sunuldu.

Vatandaşın en çok rağbet ettiği ve 231 liradan alınan çeyrek ziynet 236 liradan satıldı.

İHA