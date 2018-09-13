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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 246 lira oldu.

Altında son durum

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 246 lira oldu.

13 Eylül 2018 Perşembe 12:22
Altında son durum

245,80 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 246 liradan, bin 620 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 641 liradan, 224 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 228 liradan, bin 583 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 603 liradan, 791 liradan alınan yarım ziynet 801 liradan ve 396 liradan alınan çeyrek ziynet 401 liradan satılıyor.

Öte yandan vatandaşlar, altın fiyatlarının düşmesinden dolayı memnun olduğu belirtiyor. Kuyumcular ise sektörde sirkülasyonun artacağın ı belirtiyor. busabahmalatya.com

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