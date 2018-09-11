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Altında son durum

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248 lira oldu. İşte merak edilen altın fiyatları.

Altında son durum

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248 lira oldu. İşte merak edilen altın fiyatları.

11 Eylül 2018 Salı 12:24
Altında son durum

247,80 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 248 liradan, bin 633 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 654 liradan, 226 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 230 liradan, bin 596 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 616 liradan, 798 liradan alınan yarım ziynet 808 liradan ve 399 liradan alınan çeyrek ziynet 404 liradan satılıyor.

FİYATLAR ARTAR

Konuya ilişkin konuşan Kuyumcu Ali Kartal, “Altın fiyatları artar diye düşünüyorum. Dolara bağlı çalışıyoruz. Haliyle dolar artıyor, altın da artacak. Düğün sahipleri ve evlenen çiftler açısından da zorlu bir yıl oldu. Bizim kültürümüzde düğünler çok önemli. Düğüne gidenler altın takmak istiyor ancak bu gün çeyrek 400 lirayı geçiyor. Fiyatlar yüksek, vatandaşın alım gücü düştü” dedi.

VATANDAŞ SIKINTIDA

Vatandaşlardan Fatma Ayabakan, “Benim çeyrek almam lazım ama bu gün gerçekten bırak bilezik, çeyrek almakta zorlanıyoruz. Neredeyse bir ev kirası kadar var çeyreğin fiyatı.  Altın fiyatının bu kadar yüksek olması doğru değil” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

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