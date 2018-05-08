Altında son durum

Altının birkaç günkü yükselişi hızla devam ediyor. Altın 179-180 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı.

Çeyrek altın 285,55 liradan alınırken 292,01 liradan satıldı. Yarım altın da 569,32’den alınıp 584,01 liradan satıldı. Cumhuriyet altını ise bin 180 liradan alınarak bin 192 liraya alıcı buldu.

Serbest piyasada dolar ise 4,2470 liradan, euro ise 5,780 liradan dün güne başladı. Önceki kapanışta dolar 4,2470 liradan, euro ise 5,0680 liradan satılmıştı.

BORSA DÜŞÜŞ YAŞADI

Borsa dün günün ilk yarısında yüzde 0,58'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Endeks, 598,86 puanlık azalışla 102 bin puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi de yüzde 1,36 değer kazandı.