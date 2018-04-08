Altında son durum

Gram altın dün 173,37 liradan alınıp 173,49 liradan satıldı. Kasım ayından beri yükselişini sürdüren güncel altın fiyatları şu şekilde:

“Gram altın, 173,37 liradan alınırken, 173,49 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 276,84 liradan alınırken 283,10 liradan satılıyor. Yarım altın da 551,95’den alınıp 566,20 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise bin 144 liradan alınıp bin 97 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de bin 156 liradan alınıp bin 77 liradan satılıyor.”