Kuyumcu Nihat Kara, altının gramının 144 lira bandında devam ettiğini söylerken, çeyrek altının fiyatının da 237 lira olduğunu belirtti.

Altın almak için doğru zaman olduğu belirtilen bugünlerde cumhuriyet altının fiyatı da 966 lira olarak karşımıza çıkıyor.

Altın fiyatlarında ki artışın az da olsa dinmesi ve yaz aylarında ki düğünlerin artması ile kuyumcular adeta son zamanların en kazançlı işlerini yapıyor.

VATANDAŞ MEMNUN

Altın fiyatlarının az da olsa düşüşünü bekleyen vatandaşlar fırsatı bulmuşken kuyumculara koştu. Vatandaşlardan Ayşe Parlak da fırsatı değerlendirenlerden. Oğluna düğün yapacak olan Parlak, “Altın fiyatı son zamanlara göre daha iyi bir durumda. Düğün öncesi bekledim. Tam da şimdi almanın vakti. Fiyatların tekrar artacağını fakat düşeceğini düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK