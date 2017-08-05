05 Ağustos 2017 Cumartesi

Altında fiyatları ne düşüyor ne yükseliyor

Yatırım yapmak, içinde bulunduğumuz düğün sezonu ile yakınlarına altın hediye almak isteyen vatandaşın her an takipte olduğu gram altın fiyatları durağan olan seyrini koruyor.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:19
Altında fiyatları ne düşüyor ne yükseliyor

Kuyumcu Nihat Kara, altının gramının 144 lira bandında devam ettiğini söylerken, çeyrek altının fiyatının da 237 lira olduğunu belirtti.

 Altın almak için doğru zaman olduğu belirtilen bugünlerde cumhuriyet altının fiyatı da 966 lira olarak karşımıza çıkıyor.

 Altın fiyatlarında ki artışın az da olsa dinmesi ve yaz aylarında ki düğünlerin artması ile kuyumcular adeta son zamanların en kazançlı işlerini yapıyor.

 VATANDAŞ MEMNUN
Altın fiyatlarının az da olsa düşüşünü bekleyen vatandaşlar fırsatı bulmuşken kuyumculara koştu. Vatandaşlardan Ayşe Parlak da fırsatı değerlendirenlerden. Oğluna düğün yapacak olan Parlak, “Altın fiyatı son zamanlara  göre daha iyi bir durumda. Düğün öncesi bekledim. Tam da şimdi almanın vakti. Fiyatların tekrar artacağını fakat düşeceğini düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK

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