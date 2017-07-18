18 Temmuz 2017 Salı

Altında düşüş devam ediyor

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,60 lira oldu. Altındaki düşüş yatırımcısını üzerken, düğün yapacakları sevindiriyor. Söz konusu düşüş piyasada hareketlilik yaşanmasını da sağlıyor.

18 Temmuz 2017 Salı 12:40
Altında düşüş devam ediyor

140,40 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 140,60 liradan, 925 liradan alınan cumhuriyet ata lira 941 liradan, 128 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 132 liradan, 904 liradan alınan lira (tam) ziynet 923 liradan, 452 liradan alınan yarım ziynet 462 liradan, 226 liradan alınan çeyrek ziynet 231 liradan satılıyor.

YATIRIMCI HER ZAMAN KAZANIR

Bu anlamda altındaki durumu değerlendiren Kuyumcu Hikmet Sarı, “Altının düşüşü, özellikle yaz aylarına denk geldiği için piyasada hareketlilik sağladı. Her hafta binlerce kişi düğün yapıyor ve müthiş bir altın alma durumu söz konusu. Önümüzdeki 4 ay boyunca bunun devam edeceğini düşünüyorum. Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıyı üzüyor. Ama zaten yatırımcı her halükarda kazanır. Geçen sene yatırımcının ne kadar kazandığını söylememize gerek yok” diye konuştu.

Vatandaşlar ise bu düşüşün kendilerini mutlu ettiğini, çünkü insanların altın alamadıkları için neredeyse evlenemediklerini belirtiyorlar. 

TAHİR ÖZÇELİK

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