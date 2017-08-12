12 Ağustos 2017 Cumartesi

Altında ani yükseliş…

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,20 lira oldu. Altındaki yükseliş, özelikle düğün yapacakları üzdü.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:08
Altında ani yükseliş…

  Piyasada, 147 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 147,20 liradan, 969 liradan alınan cumhuriyet ata lira 985 liradan, 134,30 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 138,30 liradan, 947 liradan alınan lira (tam) ziynet 966 liradan, 473 liradan alınan yarım ziynet 483 liradan, 236 liradan alınan çeyrek ziynet 241 liradan satışa sunuldu.

KORE KRİZİ
  Altındaki bu durumu değerlendiren kuyumcular, özellikle düğün yapacakların bu durumdan etkilendiğini belirttiler. Böyle bir yükselişe her zaman hazır olduklarını belirten kuyumcular, ABD ve Kore’nin krizinden dolayı altında ve dolarda böyle bir yükseliş olduğunu belirttiler.

DOLARDA DURUM
  Serbest piyasada dolar 3,5480 liradan, euro ise 4,1750 liradan güne başladı. 

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5460 liradan alınan dolar 3,5480 liradan, 4,1730 liradan alınan euro ise 4,1750 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5320 liradan, euro ise 4,1490 liradan satıldı.

SELAHATTİN BAYRAK
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