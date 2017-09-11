Kuyumcu Hanifi Yaylacı, altının fiyatını değerlendirdi. Çeyrek altın, gram altın, yarım ve cumhuriyet altının fiyatlarını söyleyen Yaylacı, altındaki bu durumun olağan bir şey olduğunu ifade etti.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yaylacı, “Gram altın 147 liradan alınırken, 148 liradan satışa sunuluyor. Çeyrek altının fiyatı ise 236 liradan alınırken 242 liraya satılıyor. Yarım altın 473 liradan alınıp 485 liraya satılıyor” diye belirtti.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altınının ise, 978 liradan alınıp, 993 liraya alıcı ile buluştuğunu söyleyen Yaylacı, altın alımı yaz aylarının sonuna gelindiği halde devam ettiğini belirtti.

KÜRESEL KRİZLER

Öte yandan Hanifi Yaylacı, altındaki hareketlenmelerin olağan olduğunu ifade etti. Altında her zaman yükselme ve düşmelerin olduğunu söyleyen Yaylacı, küresel krizlerin doları ve etkilediğini sözlerine ekledi.



SELAHATTİN BAYRAK