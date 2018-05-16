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Altın yükselişini sürdürüyor

Altın fiyatları vatandaşın merak ettiği en önemli konuların başında yer alıyor. Son zamanlardaki fiyatı ile de oldukça dikkat çekiyor.

Altın yükselişini sürdürüyor

Altın fiyatları vatandaşın merak ettiği en önemli konuların başında yer alıyor. Son zamanlardaki fiyatı ile de oldukça dikkat çekiyor.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:06
Altın yükselişini sürdürüyor

Fiyatlarda küçük bir düşüş yaşansa da genel yükseliş sürüyor.

Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira? Merak edilen bu soruların cevapları haberimizde…

Malatya Kapalı Çarşı esnaflarından Hanifi Yaylacı altın fiyatlarını şöyle belirtti:

GRAM ALTIN NE KADAR?

“Gram altın 186 liradan satılıyor. Çeyrek altın 298 liradan alınıp 305 liraya satılıyor. Yarım altın da 595 alınırken 610 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise bin 228 liradan alınıp bin 240 liraya satılıyor.”

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAltınFiyat
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