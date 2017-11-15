Malatya’da da altın fiyatlarının ne kadar olduğu yükselişin devam edip etmediği merak edilenler arasında yerini alıyor. Malatya kuyumcu esnaflarından Hanifi Yaylacı, çeyrek ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğu sorusunun bugünlerde daha çok sorulduğunu ifade etti.

Yaylacı, gram altın fiyatının 158, 76 liradan alınırken 58, 87 liraya satıldığını; çeyrek altının ise, 254,10 liradan alınıp, 260,40 liraya satıldığını söyledi. Cumhuriyet altının ise, bin 58 lira 24 kuruş liradan alınıp bin 74 lira 23 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

SELAHATTİN BAYRAK