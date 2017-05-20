146,20 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 146,40 liradan, 963 liradan alınan cumhuriyet ata lira 979 liradan, 133,50 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 137,50 liradan, 941 liradan alınan lira (tam) ziynet 960 liradan, 470 liradan alınan yarım ziynet 480 liradan, 235 liradan alınan çeyrek ziynet 240 liradan satıldı.

DÜNYA SİYASETİ ALTINI ÇOK ETKİLİYOR

Bu anlamda önceki gün güne yükselişle başlayan çeyrek altının bir günde 5 TL artarak 243 TL oldu. Fiyatların artmasını ABD Başkanı Trump’la ilgili bazı iddiaların ortaya atılmasına bağlayan kuyumcu İsmail Keleş, “Dünya siyaseti altını çok etkiliyor. Doların yükselmesiyle alakalı olan altın fiyatları, önümüzdeki günlerde de yükseleceğe benziyor. Altın düşüşleri vatandaşı biraz umutlandırmıştı. Zaten piyasada sirkülasyonun olmasını hep bekliyoruz biz” sözlerini kaydetti.

DOLARDA DURUM

Öte yandan dolar, TL karşısında 3,64 seviyesini test etti. Güne 3,5970 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, doların gelişmekte olan para birimlerine karşı yükselişinin etkisiyle 3,64 seviyesine kadar çıktı. Gün içinde en yüksek 3,6405 seviyesini gören kur, 3,6325 seviyesinden işlem gördü.











SELAHATTİN BAYRAK