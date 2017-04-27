Son günlerde yaşanan altın ve dövizdeki hızlı düşüş hem vatandaşları hem de kuyumcuları umutlandırdı. Altındaki yükselişin sadece referandumla ilgili bir süreç olmadığını değerlendiren Kuyumcu Ahmet Bülbüloğlu, altın fiyatlarındaki düşüş hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Altının gram fiyatında referandum öncesinde çok fazla yükseliş olduğunu hatırlatan Bülbüloğlu, 16 Nisan’dan sonra “Evet” oylarının çıkacağını, tekrar altındaki fiyat artışının duracağını ve altın fiyatlarının gerileyeceğinin tahmin edildiğini söyledi.

ALTIN DAHA DA DÜŞECEK

Her şeyin rayına oturacağını belirten Bülbüloğlu, “Piyasalarda bu yönde beklenti vardı. Altındaki yükseliş sadece Türkiye’de referandumla ilgili bir süreç değildi. Dünya üzerindeki ülkelerde yaşanan terör olaylarının etkisi vardı. Dolar ve altın şuanda ülkemizde 10 gün öncesine oranla düşmüş durumda. Beklentiler daha da düşeceği yönünde. Özellikle doların fiyatında 3 lira 40 kuruşları görebileceğimizi düşünüyorum. Her şey rayına oturacak. Yüksek olan altın fiyatları da aşağı yönlü olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın çeşitli ülkelere, Amerika Birleşmiş Devletlerine, Çin’e, Rusya’ya siyasi gezilere olacaktır. Ülkemiz üzerinde muazzam dış ülkelerden baskı vardı. Bu baskılar Allah’ın izniyle teker teker ortadan kalkacaktır” şeklinde konuştu.

İŞLERİN TEKRAR AÇILACAĞINA İNANIYORUM

“Düğün yapacak olan ailelerin altının fiyatının daha da düşeceği yönünde beklentileri var” diyen Bülbüloğlu, yatırımcılara da tavsiyelerde bulundu. Bülbüloğlu, şunları kaydetti:

“Şu anda altın piyasasının durgun olmasının sebebi de buna bağlı. Altın alacak herkes beklemede. Halkta eskisi gibi değil, artık bilinçli şekilde takip ediyor. Piyasalardaki durgunluğun yakın zamanda ortadan kalkacağına ve işlerin tekrar açılacağına inanıyorum. Altın yatırımcısı uzun vadede hiçbir zaman zarar etmez. Döviz yatırımcısı için bunu söylemek doğru olmaz. Dolar veya avro yatırımcısı günlük ya da aylık kazançlı olabilirler ama uzun vadede zararlı çıkma olasılıkları da var. Dövize yatırım yapma devri artık kapandı. Yıllara oranla kıyasladığınızda altın bu yüzden uzun vadede çok iyi yatırım aracıdır. İleriye dönük yatırım yapmak isteyen yatırımcı için altın kaçınılmaz bir araçtır. Bugün altın fiyatları düşmüş olabilir ama düşüşün uzun vadede devam edeceği anlamına gelmiyor. Düğün sezonunda sürüm yaşanınca illaki fiyatlarda etkilenmede olacaktır. Vatandaşın altın almak için fiyatların düşmesini beklediğini de iyi biliyoruz. Bu günlerden itibaren altın alabilirler. Dünya üzerindeki yaşanan terör olaylarında altın piyasası tekrar hareketlenebiliyor.”

“UMARIM DAHA DA DÜŞER”

Düğün yapacaklar da altın fiyatlarındaki düşüşün sevindirici olduğunu ifade ettiler. Altın fiyatlarındaki düşüşün kendileri için iyi olduğunu söyleyen Nazife Karaca isimli vatandaş, “Altın fiyatlarının giderek düşmesi bizler için çok iyi oldu. Haziran ayında oğlumu evlendireceğim. Altın almamız lazım. Fiyatların çok yüksek olmasından dolayı bir türlü alamıyorduk. Altın fiyatlarındaki düşüş az olsa da yine de bizler için çok iyi oldu. Umarım daha da düşer. Hiç bari fakir fukara kızını ve oğlunu evlendirebilir” dedi.

ALTININ GRAM SATIŞ FİYATI 146,40 LİRA OLDU

Öte yandan serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,40 lira oldu. 146,20 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 146,40 liradan, 963 liradan alınan cumhuriyet ata lira 980 liradan, 133 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 137 liradan, 941 liradan alınan lira (tam) ziynet 961 liradan, 471 liradan alınan yarım ziynet 481 liradan, 235 liradan alınan çeyrek ziynet 240 liradan dün satışa sunuldu.











MUTLU SARIGÜL