142 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 142,20 liradan, 936 liradan alınan cumhuriyet ata lira 951 liradan, 129,70 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 133,70 liradan, 914 liradan alınan lira (tam) ziynet 932 liradan, 456 liradan alınan yarım ziynet 466 liradan, 228 liradan alınan çeyrek ziynet 233 liradan satıldı.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 3,5290 liradan, euro ise 3,9330 liradan güne başladı. 3,5270 liradan alınan dolar 3,5290 liradan, 3,9310 liradan alınan euro ise 3,9330 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5190 liradan, euro ise 3,9260 liradan satıldı.

ALTIN YATIRIMCISI ZARAR ETMEZ

Altındaki durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın kendine göre uzun bir süredir stabil bir durumda. Yükseliş çok yok. Altın yatırımcısı da uzun süredir yatırım yapmamıştı. Bu fiyat düşmeleri işlerine geldi ve şu sıralar altına yatırım arttı. Bu anlamda altının yükselmesi de altın yatırımcısının işine geliyor tabi. Geçtiğimiz yıl yatırımcı çok kazandı. Uzun lafın kısası, altın yatırımcısı zarar etmez” dedi.

SELAHATTİN BAYRAK