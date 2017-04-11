Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 150,60 lira oldu. 150,40 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 150,60 liradan, 991 liradan alınan cumhuriyet ata lira 1,008 liradan, 137,30 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 141,30 liradan, 969 liradan alınan lira (tam) ziynet 988 liradan, 484 liradan alınan yarım ziynet 494 liradan, 242 liradan alınan çeyrek ziynet 247 liradan satıldı.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar ise 3,7230 liradan, euro 3,9450 liradan haftaya başladı. 3,7210 liradan alınan dolar 3,7230 liradan, 3,9430 liradan alınan euro ise 3,9450 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,7310 liradan, euro ise 3,9650 liradan satılmıştı.

SON 5 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Bu anlamda altın, piyasaların etkisiyle son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Geçtiğimiz hafta 150 lira seviyesini aşan gram altın, ABD’nin Suriye rejimine ait hava üssü vurmasının ardından piyasaları altüst etti.

YATIRIMCI ŞOKTA

Tüm yıl boyunca ortalama 145 lira olan gram altının küresel piyasalardan etkilenerek 152 liraya kadar çıkması ise yatırımcıları ve kuyumcuları şok etti. Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım aracı altın, 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 12 oranında kazanım sağlamıştı.

BU YILIN İLK 3 AYINDA YATIRIMCISINA İYİ KAZANDIRDI

Öte yandan konu hakkında değerlendirmede bulunan Kuyumcu Ahmet İnanç, altın fiyatlarının bir süredir yüksek seyrettiğini ifade ederek, getiri anlamında bakıldığında altının bu yılın ilk 3 ayında yatırımcısına iyi kazandırdığını söyledi. Vatandaşların, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına uyarak dolarlarını bozdurup altın aldıklarını ve bu durumun piyasayı oldukça hareketlendirdiğini söyleyen İnanç, sözlerine şöyle devam etti:

DOLAR BOZDURMA KAMPANYASI

“2016 yılına doları bozdurma kampanyası damga vurmuştu. Bu durum piyasayı oldukça hareketlendirmişti. Vatandaş 2017 yılında altındaki yükselişe bakarak bunu fırsat bildi ve altınlarını bozdurma yoluna gitti. Yani iyi bir sirkülasyon vardı. Şimdi ise altın yine tarihi rekorlarına ulaştı, hatta geçti. Referandum yaklaşıyor, bunun etkisi büyük. Yine Amerika ile Suriye arasındaki kriz de bu durumu çok tetikliyor.”

REFERANDUMU BEKLİYORUZ

Altın yatırımcılarından Abdullah Kaya ise, “Bence altın çok güvenilir bir yatırım kaynağı. Zaten 2015 yılında başlayan terör krizi yatırımcıya nefes aldırmadı. Odur budur altın bir türlü düşemedi. Tabi biz de bu durumdan etkileniyoruz. Referandumun geçmesin bekliyoruz” sözlerini kaydetti.











SELAHATTİN BAYRAK