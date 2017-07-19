140,10 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 140,30 liradan, 923 liradan alınan cumhuriyet ata lira 939 liradan, 128 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 132 liradan, 903 liradan alınan lira (tam) ziynet 920 liradan, 450 liradan alınan yarım ziynet 460 liradan, 225 liradan alınan çeyrek ziynet 230 liradan satışa sunuldu.

Serbest piyasada dolar 3,5240 liradan, euro ise 4,0630 liradan dün güne başladı. 3,5220 liradan alınan dolar 3,5240 liradan, 4,0610 liradan alınan euro ise 4,0630 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,5340 liradan, euro ise 4,0540 liradan satılmıştı.

İHA