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Altın ve dolarda son durum

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 189,20 lira oldu.

Altın ve dolarda son durum

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 189,20 lira oldu.

20 Temmuz 2018 Cuma 12:10
Altın ve dolarda son durum

189 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 189,20 liradan, bin 246 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 266 liradan, 172 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 176 liradan, bin 217 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 241 liradan, 610 liradan alınan yarım ziynet 620 liradan ve 305 liradan alınan çeyrek ziynet 310 liradan satılıyor.

Serbest piyasada dolar 4,8070 liradan, euro ise 5,5980 liradan dün güne başladı. 4,8050 liradan alınan dolar 4,8070 liradan, 5,5960 liradan alınan euro ise 5,5980 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,8180 liradan, euro ise 5,6060 liradan satılmıştı. busabahmalatya.com

İHA

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Serbest PiyasaAltınDolarSatış FiyatıEuro
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