143,80 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 144 liradan, 948 liradan alınan cumhuriyet ata lira 964 liradan, 131 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 135 liradan, 926 liradan alınan lira (tam) ziynet 945 liradan, 463 liradan alınan yarım ziynet 473 liradan, 231 liradan alınan çeyrek ziynet 236 liradan satıldı.

Serbest piyasada dolar 3,5290 liradan, euro ise 4,1190 liradan haftaya başladı. 3,5270 liradan alınan dolar 3,5290 liradan, 4,1170 liradan alınan euro ise 4,1190 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,5320 liradan, euro ise 4,1150 liradan satılmıştı.

BORSADA DURUM

Borsa günün ilk yarısını yüzde 0,25'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısını yüzde 0,25'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, ilk yarıyı 272,25 puanlık artışla 107 bin 115 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık yüzde 0,15, holding endeksi de yüzde 0,49 değer kazandı.



İHA