26 Temmuz 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Altın ve dolar yükseldi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,90 lira oldu. Serbest piyasada dolar ise 3,5550 liradan satıldı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:59
Altın ve dolar yükseldi

  143,70 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 143,90 liradan, 947 liradan alınan cumhuriyet ata lira 963 liradan, 131 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 135 liradan, 925 liradan alınan lira (tam) ziynet 944 liradan, 463 liradan alınan yarım ziynet 473 liradan, 231 liradan alınan çeyrek ziynet 236 liradan satıldı.

Serbest piyasada dolar 3,5550 liradan, euro ise 4,1460 liradan dün güne başladı. 3,5530 liradan alınan dolar 3,5550 liradan, 4,1440 liradan alınan euro ise 4,1460 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,5560 liradan, euro ise 4,1390 liradan satılmıştı.

İHA
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