13 Mayıs 2017 Cumartesi

Altın ve dolar tepetaklak oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 142,20 lira oldu. Altının düşüşü, vatandaşa derin bir nefes aldırdı.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:10
Altın ve dolar tepetaklak oldu

142 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 142,20 liradan, 937 liradan alınan cumhuriyet ata lira 951 liradan, 129,70 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 133,70liradan, 915 liradan alınan lira (tam) ziynet 933 liradan, 456 liradan alınan yarım ziynet 466 liradan, 228 liradan alınan çeyrek ziynet 233 liradan satıldı.

DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK
Bu anlamda altındaki düşüşü değerlendiren kuyumcu Ahmet Sarı, “Altın fiyatları inanılmaz düştü. Zaten biliyorsunuz çok rekor kırdı altın bu yıl. Altın fiyatlarındaki bu düşüş dolarla doğru orantılı ve bu da hem yatırımcıyı hem de piyasayı rahatlatan bir etken. Bundan sonraki süreçte altın fiyatlarının düşmeye devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

DOLARDA DURUM
Serbest piyasada dolar 3,5840 liradan, euro ise 3,8970 liradan güne başladı. 3,5820 liradan alınan dolar 3,5840 liradan, 3,8950 liradan alınan euro ise 3,8970 liradan satışa sunuldu. Önceki kapanışta dolar 3,58 liradan, euro ise 3,89 liradan satılmıştı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 12 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 11 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya