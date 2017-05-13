142 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 142,20 liradan, 937 liradan alınan cumhuriyet ata lira 951 liradan, 129,70 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 133,70liradan, 915 liradan alınan lira (tam) ziynet 933 liradan, 456 liradan alınan yarım ziynet 466 liradan, 228 liradan alınan çeyrek ziynet 233 liradan satıldı.

DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Bu anlamda altındaki düşüşü değerlendiren kuyumcu Ahmet Sarı, “Altın fiyatları inanılmaz düştü. Zaten biliyorsunuz çok rekor kırdı altın bu yıl. Altın fiyatlarındaki bu düşüş dolarla doğru orantılı ve bu da hem yatırımcıyı hem de piyasayı rahatlatan bir etken. Bundan sonraki süreçte altın fiyatlarının düşmeye devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 3,5840 liradan, euro ise 3,8970 liradan güne başladı. 3,5820 liradan alınan dolar 3,5840 liradan, 3,8950 liradan alınan euro ise 3,8970 liradan satışa sunuldu. Önceki kapanışta dolar 3,58 liradan, euro ise 3,89 liradan satılmıştı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ