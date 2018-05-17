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Altın ve dolar tavan yaptı

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 186,70 lira oldu. Dolar ise 4.50’ye dayandı.

Altın ve dolar tavan yaptı

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 186,70 lira oldu. Dolar ise 4.50’ye dayandı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 12:46
Altın ve dolar tavan yaptı

186,50 liradan alınan 24 ayar külçe altın 186,70 liradan, bin 229 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 249 liradan, 170 liradan alınan 22 ayar bilezik 174 liradan, bin 201 liradan alınan lira ziynet bin 229 liradan, 602 liradan alınan yarım ziynet 612 liradan ve 301 liradan alınan çeyrek ziynet 306 liradan satılıyor.

Altındaki durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları tavanlarda seyrediyor. Dolar da aynı durumda. Bu durum piyasayı elbette etkiliyor” dedi.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 4,45 liradan, euro ise 5,2720 liradan dün güne başladı. 4,4480 liradan alınan dolar 4,45 liradan, 5,27 liradan alınan euro ise 5,2720 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,4590 liradan, euro ise 5,2740 liradan satılmıştı.

busabahmalatya.com

TAHİR ÖZÇELİK

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAltınFiyatDolar
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