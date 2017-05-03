142,60 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 142,80 liradan, 940 liradan alınan cumhuriyet ata lira 956 liradan, 130 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 135 liradan, 918 liradan alınan lira (tam) ziynet 938 liradan, 459 liradan alınan yarım ziynet 469 liradan, 230 liradan alınan çeyrek ziynet 235 liradan satıldı.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar ise 3,5520 liradan, euro da 3,8790 liradan dün güne başladı. 3,5500 liradan alınan dolar 3,5520 liradan, 3,8770 liradan alınan euro ise 3,8790 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,5480 liradan, euro ise 3,8670 liradan satılmıştı.

ALTIN ALIMLARI YOĞUNLAŞTI

Bu anlamda söz konusu düşüşü değerlendiren kuyumcu Ahmet Kara, “Altının düşüşü piyasayı rahatlattı. Zaten dolar da korkuları bitirdi. Şu sıralar insanlar altın almaya yoğunlaştı. İşlerimiz de bu doğrultuda hareketlendi. Düğün yapacaklar da derin bir nefes aldı. Altının sağı solu belli olmaz tabi, bi bakmışsınız yükselmiş. Önümüzdeki günlere bakacağız” sözlerini kaydetti.











SELAHATTİN BAYRAK