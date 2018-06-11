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Altın ve Dolar fiyatları haftaya nasıl başladı?

Vatandaşın merak ettiği ve an ve an takipte olduğu altının gramı yeni haftaya 188 Türk Lirası ile başladı. Çeyrek altının alış fiyatı 305 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış fiyatı ise 311 Türk Lirasından işlem görüyor.

Altın ve Dolar fiyatları haftaya nasıl başladı?

Vatandaşın merak ettiği ve an ve an takipte olduğu altının gramı yeni haftaya 188 Türk Lirası ile başladı. Çeyrek altının alış fiyatı 305 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış fiyatı ise 311 Türk Lirasından işlem görüyor.

11 Haziran 2018 Pazartesi 13:26
Altın ve Dolar fiyatları haftaya nasıl başladı?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altınının alış fiyatı ise bin 255 lira iken, satışı da bin 268 Türk Lirası.

Altının yanı sıra borsa, haftanın ilk iş gününe yüzde 0,05'lik yükselişle başladı. Endeks, 46,56 puanlık artışla 95 bin 922 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 0,18, holding endeksi de 0,33 değer kazandı.

Altının yanı sıra vatandaş tarafından merakla takip edilen dolar fiyatları ise şu şekilde oldu:

Serbest piyasada dolar fiyatı da 4,4820 liradan, euro ise 5,29 liradan haftaya başladı. Önceki kapanışta dolar 4,4910 liradan, euro ise 5,2830 liradan satılmıştı.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAltınDolarBorsa
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