Malatya kuyumcu esnafları, altın üretiminin olmadığını ve gelmediğini söyledi. Ancak altın fiyatı artış gösterdiği halde ve çok fazla talep edildiğini söyleyen esnaflar, artık gelmediği için satışlarda düşüş olduğunu ifade ettiler.

ÇEYREK NE KADAR?

Dün gram altının 161 liradan alınırken, çeyrek altın, 257 liradan alınıp, 264 liraya satıldı. Cumhuriyet altını da 1067,58 liradan alınıp 1083,72 liradan alıcı buldu. Tam ziynet ise, 1030,28 liradan alınırken 1063,27 liradan satıldı.

Serbest piyasada 3,9210 liradan alınan dolar 3,9230 liradan, 4,6770 liradan alınan euro ise 4,6790 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,9380 liradan, euro ise 4,6770 liradan satılmıştı.

Borsa haftanın son iş gününü yüzde 0,41'lik düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,41'lik düşüşle tamamladı. Endeks 425,41 puanlık azalışla 103 bin 558 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,74 arttı.