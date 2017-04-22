150 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 150,20 liradan, 988 liradan alınan cumhuriyet ata lira 1,005 liradan, 137 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 141 liradan, 966 liradan alınan lira (tam) ziynet 986 liradan, 483 liradan alınan yarım ziynet 493 liradan, 241 liradan alınan çeyrek ziynet 246 liradan satıldı.

REFERANDUM VE KÜRESEL SORUNLAR

Altın geçtiğimiz haftalarda ciddi bir yükselişe girerek, rekorlarını kırdı. Doların 3,70’in üzerine çıkmasıyla birlikte altın piyasası ateşlenmişti. Küresel sorunların ve referandumun da etkisiyle, altın fiyatları tavan yapmıştı.

YATIRIMCININ YÜZÜ GÜLDÜ

Bu anlamda altın tekrar gerilemeye başladı. Doların da gerilemeye başlamasının etkisiyle altının fiyatının düştüğünü belirten kuyumcu Ahmet Kara, “Altın yatırımcısı ve kuyumcular bu haberi bekliyordu. Yatırımcının umudu arttı. Özellikle düğün sezonunun açılması nedeniyle vatandaşlar sık sık fiyatları soruyordu. Düşüşü öğrenenlerin yüzü güldü” dedi.

SİRKÜLASYON YAŞANDI

Kuyumcu Hasan Sarıca ise, “Altın yatırımcıları bu süreçte çok kazandı. Doların bozdurulması için girilen kampanya da bu anlamda yatırımcıya çok kazandırdı. Fiyatların düşmesiyle beraber piyasada sirkülasyon oldu” ifadelerde bulundu.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 3,6360 liradan, euro ise 3,8980 liradan güne başladı. 3,6340 liradan alınan dolar 3,6360 liradan, 3,8960 liradan alınan euro ise 3,8980 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,6450, liradan, euro ise 3,9290 liradan satılmıştı.











SELAHATTİN BAYRAK