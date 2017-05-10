Altın fiyatlarındaki düşüş hem altın alacakları hem de kuyumcuları umutlandırdı. Altının son günlerdeki düşüşünün özellikle düğün sezonuna denk gelmesinin altın alacak aileler için büyük bir fırsat olduğu düşünülse de, altının daha da düşeceği dile getirildi.

Altının düşeceğini daha önceden tahmin ettiklerini dile getiren Ahmet Bülbüloğlu isimli kuyumcu, bu yönde umutlu olduğunu söyledi.

DÜNYA ÜLKELERİ KARIŞIK

Bülbüloğlu, “Altının daha da düşeceğini düşünüyorum. Altında biraz fiyat artması oldu, bu da doların biraz değer kazanmazsından kaynaklanıyor. Bu da geçici bir değer kazanmadır. Doların da düşeceğine kesin inanıyorum. Altındaki fiyatlar bir yerlere gelip oturacak. Ben bir zamanda böyle devam edeceğini tahmin ediyorum. Dünyada büyük siyasi olaylar, ekonomik olaylar olmazsa altının düşüşü devam eder. Bütün dünya ülkeleri karışık. Bu ülkelerin içerisinde yine Türkiye iyi bir yerde. Türkiye iç de ve dış ta büyük problemleri olmasına rağmen çok iyi bir yerde ve ben Türkiye’nin daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Özellikle Cumhurbaşkanının Amerika gezisinden sonra ekonomik ve siyasi olarak taşların tam yerine oturacağını düşünüyorum” diye konuştu.

YATIRIMCININ KAZANCI HERKESİN KAZANCI

İnsanların artık bilinçli hareket ettiğini ifade eden Bülbüloğlu, şunları dile getirdi:

“Düğün yapacaklar, altına yatırım yapacaklar ve kısa vadede altın alacak olan vatandaşlar beklemede. Altın düşse de insanlarımız önceki gibi değiller. Artık her şeyi takip edebiliyorlar. İnternette, televizyonda ve gazetede her şeyi bulabiliyorlar. Eskiden insanlarımız kısıtlı imkânlardan dolayı takip edemiyorlardı. Ve doğrudan altın alıyorlardı. Artık insanlarımız bilinçli olarak hareket edip, altın alacaklarsa da bilinçli olarak altın fiyatlarını takip ederek alıyorlar. İnsanlarımız bekliyorlar. Mesela bazı gelip benden soruyorlar. Ben de beklemeleri yönünde uyarıda bulunuyorum. Çünkü onların kazancı herkesin kazancı. Mecbur kalmadıkça ben altın alacakların beklemelerini tavsiye ediyorum. İşlerimiz çok iyi. Yavaş yavaş açılıyor ve önümüzdeki günlerde daha da iyi olacak. Sadece kuyumcular iş yapmayacak, bütün esnaflarımız iş yapacak. Ben yatırımcılarımıza uzun vadede altın alacaklarsa eğer altın almalarını tavsiye ederim. Daha da uzun vadede yatırım yapmak isteyenlere ise toprak almalarını öneririm. Artık dolar, Euro yatırımı bitti. En güvenilir liman altın, uzun vadeli yatırım da ise topraktır.”

Altın fiyatlarının şu anki durumunu da açıklayan Bülbüloğlu, “24 ayar altın 142,40 TL, çeyrek altın 235 TL, yarım altın 470 TL, tam altın 936 TL” dedi.

“5 BİLEZİK ALDIM”

Altının düşmesini bir fırsat olarak gördüklerini ve bu nedenle de altın aldıklarını dile getiren Şaziye Bakır, “Altın fiyatları çok düştü. Biz de bunu bir fırsat olarak gördük. Yakında nişanımız var ve malum kız tarafı da altın istiyor. Altın fiyatlarının düşmesi bizim gibi düğün yapacak olan insanlar için de büyük bir fırsat oldu. Altının düşmesiyle birlikte bu fırsatı değerlendirmek istedik. 5 bilezik ve bir de set aldım. Umarız fiyatlar daha düşer” diye konuştu.











MUTLU SARIGÜL