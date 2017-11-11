160 liradan alınan 24 ayar külçe altın 160,25 liradan, bin 55 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 73 liradan, 146 liradan alınan ayar bilezik 150 liradan, bin 31 liradan alınan lira ziynet bin 51 liradan, 516 liradan alınan yarım ziynet 526 liradan ve 258 liradan alınan çeyrek ziynet 263 liradan satıldı.

SEKTÖR DURAĞAN

Altındaki durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Dolar ve Euro ciddi anlamda yükseliş gösterdi. Altın da bu durumdan etkilendi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 160,30 lira ile yeni tarihi zirvesine ulaştı. Önümüzdeki günlerde ne olacak bilinmez ama vatandaşın en çok talep ettiği çeyrek altın bile 260 dolaylarında satılmaya başlayınca sektörde durağanlık başladı” diye konuştu.

DOLAR VE EURO YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dolar ise yüzde 0,35 artışla yükselişle 3,90 seviyesini gördü. Dolar, TL karşısında yükselişe geçti. Güne 3,8720 liradan başlayan Dolar/TL paritesi, yüzde 0,35'lik artışla kritik 3,90 seviyesine ulaştı.

Doların arından hareketlenen Euro/TL paritesi 4,5240 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar ve euro, TL karşısında yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Dün saat 13.00 itibariyle 3,90 seviyesini gören Dolar/TL paritesinin ardından Euro da yükselişe geçti. Euro/TL, yüzde 0,04'lük yükselişle tüm zamanların rekoru olan 4,5240 seviyesine ulaştı.

BORSADA SON DURUM

Borsa günün ilk yarısını yüzde 1,04'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısını yüzde 1,04'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.172 puanlık azalışla 111 bin 99 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi de yüzde 0,06 değer kaybetti.

SELAHATTİN BAYRAK