160 liradan alınan 24 ayar külçe altın 160,20 liradan, bin 55 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 72 liradan, 146 liradan alınan 22 ayar bilezik 150 liradan, bin 31 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 51 liradan, 515 liradan alınan yarım ziynet 525 liradan ve 258 liradan alınan çeyrek ziynet 263 liradan satıldı.

Altındaki durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın dolar ve eurodaki yükselmeden etkilendi. Dolar ve Euro ciddi anlamda yükseliş gösterdi. Altın da bu doğrultuda yükseldi” diye konuştu.

DOLARDA SON DURUM

Serbest piyasada dolar 3,8680 liradan, euro ise 4,5060 liradan dün güne başladı. 3,8660 liradan alınan dolar 3,8680 liradan, 4,5040 liradan alınan euro ise 4,5060 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,87 liradan, euro ise 4,49 liradan satılmıştı.

Borsa dün günü yüzde 1,47'lik düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,47'lik düşüşle tamamladı. Endeks 1.648,08 puanlık azalışla 110 bin 246 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,88, holding endeksi de yüzde 1,11 değer kaybetti.

SELAHATTİN BAYRAK