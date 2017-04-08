08 Nisan 2017 Cumartesi

ALTIN ŞAHA KALKTI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,60 lira oldu. Bir süredir düşüş yaşayan altının birdenbire yükselmesi, altın yatırımcısı ve kuyumcuları umutlarından etti.

08 Nisan 2017 Cumartesi 11:07
ALTIN ŞAHA KALKTI

  151,40 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 151,60 liradan, 998 liradan alınan cumhuriyet ata lira 1,015 liradan, 138 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 142 liradan, 975 liradan alınan lira (tam) ziynet 995 liradan, 488 liradan alınan yarım ziynet 498 liradan, 244 liradan alınan çeyrek ziynet 249 liradan satıldı.

UMUTLANMIŞTIK
  Bu düşüşü iyi bulmadıklarını söyleyen Kuyumcu Ahmet Sandık, “Altın fiyatlarının düşmesi bizi umutlandırmıştı. Ama birdenbire bir yükseliş yaşandı. Resmen hayal kırıklığına uğradık. Altın, deyim yerindeyse şaha kalktı. Altın yatırımcısı da bu durumdan etkilendi” diyerek şunları kaydetti:

DÜĞÜN SEZONU BAŞLIYOR
  “Düğün sezonu yaklaşıyor. İnsanlar altın almak zorunda. Bu yükseliş yüzünden insanlar evlenmekten bile vazgeçebilir. İnşallah düşüş olur. Yoksa piyasa ciddi bir şekilde zarar alacak. Şimdi bizim umudumuz Ramazan ayının geçmesi ve düğün sezonunun iyi başlaması.”




SELAHATTİN BAYRAK
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