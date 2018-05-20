Altın rekora doymuyor

20 Mayıs Pazar günü altının gram fiyatı 186 lira olarak karşımıza çıkarken; çeyrek altının fiyatı da 304 lira ile rekor kırıyor.

Uzmanların ve kuyumcu esnafların bile artık altın fiyatlarındaki bu yükselişe yorum yapamadığı gözlemlenirken; her yeni günde ‘Bugün altında son durum ne?’ ilk akla gelen sorular arasında yerini alıyor.

Gram altın ve çeyrek altının yanı sıra Cumhuriyet altını bin 239 liraya alıcı buluyor. Tam altın ise, bin 192 liradan alınıp, bin 215 liraya satılıyor.

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