Yurt içinde dolar kurundaki gerileyişle serbest piyasada 151,80 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 152 liradan, 1,000 liradan alınan cumhuriyet ata lira 1,017 liradan, 138,50 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 142,50 liradan, 977 liradan alınan lira (tam) ziynet 997 liradan, 488 liradan alınan yarım ziynet 498 liradan, 244 liradan alınan çeyrek ziynet 249 liradan satıldı.

AŞAĞI YÖNLÜ BASKILAYABİLİR

Analistler, dün gerçekleştirilen halk oylamasında "Evet" sonucunun çıkmasının, orta vadeye yayılabilecek bir Türk Lirasında değerlenme sürecini başlatabileceğini, bunun da altının gram fiyatını aşağı yönlü baskılayabileceğini belirtti.

UMUDUMUZ BİTMEDİ

Öte yandan, altın fiyatlarının düşmesi için dört gözle referandumu bekleyen yatırımcılar ve kuyumcular, umutlarının devam ettiğini söylediler. Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın umduğumuzu vermedi. Referandumdan sonra altın yine rekorlar kırdı. Biraz geçtikten sonra da yeniden geriledi. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi günler bizi bekliyordur” dedi.

Yatırımcılar ise özellikle düğün sezonunun yaklaşmasından dolayı beklenti içerisinde olduklarını belirttiler.











TAHİR ÖZÇELİK