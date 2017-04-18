18 Nisan 2017 Salı

ALTIN REKOR KIRIP GERİLEDİ

Küresel piyasalarda, politik riskler sebebiyle altının ons fiyatını 5 ayın zirvesine taşındı. Bunun etkisiyle yükselen gram altın, dün sabah saatlerinde 154,4 lira ile tarihi zirvesine kadar çıktı.

18 Nisan 2017 Salı 10:59
ALTIN REKOR KIRIP GERİLEDİ

  Yurt içinde dolar kurundaki gerileyişle serbest piyasada 151,80 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 152 liradan, 1,000 liradan alınan cumhuriyet ata lira 1,017 liradan, 138,50 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 142,50 liradan, 977 liradan alınan lira (tam) ziynet 997 liradan, 488 liradan alınan yarım ziynet 498 liradan, 244 liradan alınan çeyrek ziynet 249 liradan satıldı.

AŞAĞI YÖNLÜ BASKILAYABİLİR
  Analistler, dün gerçekleştirilen halk oylamasında "Evet" sonucunun çıkmasının, orta vadeye yayılabilecek bir Türk Lirasında değerlenme sürecini başlatabileceğini, bunun da altının gram fiyatını aşağı yönlü baskılayabileceğini belirtti. 

UMUDUMUZ BİTMEDİ
  Öte yandan, altın fiyatlarının düşmesi için dört gözle referandumu bekleyen yatırımcılar ve kuyumcular, umutlarının devam ettiğini söylediler. Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın umduğumuzu vermedi. Referandumdan sonra altın yine rekorlar kırdı. Biraz geçtikten sonra da yeniden geriledi. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi günler bizi bekliyordur” dedi.

Yatırımcılar ise özellikle düğün sezonunun yaklaşmasından dolayı beklenti içerisinde olduklarını belirttiler.





TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Nisan 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 15 Nisan 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya