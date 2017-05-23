143,80 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 144 liradan, 947 liradan alınan cumhuriyet ata lira 964 liradan, 131 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 135 liradan, 926 liradan alınan lira (tam) ziynet 945 liradan, 463 liradan alınan yarım ziynet 473 liradan, 231 liradan alınan çeyrek ziynet 236 liradan satılıyor.

PERŞEMBE GÜNÜ DOLAR…

Serbest piyasada dolar 3,5790 liradan, euro ise 4,0080 liradan haftaya başladı. 3,5770 liradan alınan dolar 3,5790 liradan, 4,0060 liradan alınan euro ise 4,0080 liradan satıldı. Perşembe günkü kapanışta dolar 3,5110 liradan, euro ise 4,0080 liradan satılmıştı.

YATIRIMCI KAZANDI

Altın ve doların birbiriyle etkileşim halinde olduğunu belirten Kuyumcu Ahmet Kara, “Altındaki düşüş yatırımcıyı sevindiriyor. Bu anlamda altına rağbet artıyor ve tahmin edildiği gibi altın yükseldiğinde bozduruyorlar. Geçen yıl altın yatırımcısı çok kazandı bence. Bu yıl da fırsatları değerlendirecekler. Şu sıralar düğünler fazlalaştı. Bu da piyasada sirkülasyonu artırdı” dedi.













SELAHATTİN BAYRAK