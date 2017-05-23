23 Mayıs 2017 Salı

ALTIN PİYASASI HAREKETLİ

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144 lira oldu. Serbest piyasada dolar ise 3,5790 liradan, euro 4,0080 liradan haftaya başladı Altındaki durumu değerlendiren kuyumcular da piyasada bir sirkülasyonun hakim olduğunu belirttiler.

23 Mayıs 2017 Salı 11:30
ALTIN PİYASASI HAREKETLİ

  143,80 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 144 liradan, 947 liradan alınan cumhuriyet ata lira 964 liradan, 131 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 135 liradan, 926 liradan alınan lira (tam) ziynet 945 liradan, 463 liradan alınan yarım ziynet 473 liradan, 231 liradan alınan çeyrek ziynet 236 liradan satılıyor.

PERŞEMBE GÜNÜ DOLAR…
  Serbest piyasada dolar 3,5790 liradan, euro ise 4,0080 liradan haftaya başladı. 3,5770 liradan alınan dolar 3,5790 liradan, 4,0060 liradan alınan euro ise 4,0080 liradan satıldı. Perşembe günkü kapanışta dolar 3,5110 liradan, euro ise 4,0080 liradan satılmıştı.

YATIRIMCI KAZANDI
  Altın ve doların birbiriyle etkileşim halinde olduğunu belirten Kuyumcu Ahmet Kara, “Altındaki düşüş yatırımcıyı sevindiriyor. Bu anlamda altına rağbet artıyor ve tahmin edildiği gibi altın yükseldiğinde bozduruyorlar. Geçen yıl altın yatırımcısı çok kazandı bence. Bu yıl da fırsatları değerlendirecekler. Şu sıralar düğünler fazlalaştı. Bu da piyasada sirkülasyonu artırdı” dedi.





SELAHATTİN BAYRAK
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