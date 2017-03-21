21 Mart 2017 Salı

Altın piyasası hareketleniyor

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,20 lira oldu. Altındaki durumu değerlendiren kuyumcular, piyasada hareketlilik yaşandığını belirttiler.

21 Mart 2017 Salı 11:36
Altın piyasası hareketleniyor

  Dün, 144 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 144,20 liradan, 950 liradan alınan cumhuriyet ata lira 965 liradan, 131,50 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 135,50 liradan, 928 liradan alınan lira (tam) ziynet 946 liradan, 463 liradan alınan yarım ziynet 473 liradan, 231 liradan alınan çeyrek ziynet 236 liradan satıldı.

ALTIN YATIRIMCISI MUTLU
  Altındaki durumu değerlendiren kuyumcu Ahmet Yılmaz, “Altın uzun bir süredir kararsız bir şekilde yükselip alçalıyordu. Şimdilerde düşüşe geçti. Aslında yaklaşık 1 aydır bu düşüş yaşanıyor. Bu da altın yatırımcısını mutlu ediyor. tabi yatırımcılar, altının biraz daha düşmesini bekliyor. Bizim işlerimizde bir sirkülasyon da elbette oluşuyor” sözlerine yer verdi.

DÜĞÜN SEZONU YAKLAŞIYOR
  Kuyumcu Serdar Kırdağ ise, “Düğün sezonu geldi çattı. Bunun için işlerimiz sanki biraz hareketlendi. Kuyumcular artık iş yerlerinde sinek avlamaya başlamıştı. Böyle bir düşüşün yaşanması bizi memnun ediyor” sözlerini kaydetti. 

DOLARDA DURUM
  Öte yandan serbest piyasada dolar 3,6260 liradan, euro ise 3,9040 liradan haftaya başladı. 3,6240 liradan alınan dolar 3,6260 liradan, 3,9020 liradan alınan euro ise 3,9040 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,6170, liradan, euro ise 3,8920 liradan satılmıştı.

SELAHATTİN BAYRAK
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