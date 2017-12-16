Dün gram altının fiyatı 156 lira iken, Çeyrek altının alış fiyatı ise, 250 lira olup, satış fiyatı da 255 liradan satıldı.

Cumhuriyet altının alış fiyatı da bin 22 lira ile vatandaş ile buluştu.

DOLARDA SON DURUM

Altın fiyatlarını yanı sıra borsada yakın takip ediliyor ve Borsa dün günün ilk yarısında yüzde 0,35'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Endeks, 378,38 puanlık azalışla 109 bin 288 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi de yüzde 0,52 değer kaybetti.

Serbest piyasada dolar ise 3,8830 liradan, euro ise 4,5760 liradan dün güne başladı.

3,8810 liradan alınan dolar 3,8830 liradan, 4,5740 liradan alınan euro ise 4,5760 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8740 liradan, euro ise 4,5810 liradan satılmıştı.

İHA